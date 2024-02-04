Хуситы заявили, что отреагируют на удары США и Британии по Йемену

Представитель мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что хуситы не оставят без ответа авиаудары США и Великобритании по Йемену. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам представителя хуситов, удары пришлись по позициям мятежников в столице Йемена Сане, а также по другим территориям, где находятся хуситы. Он добавил, что движение не оставит эти авиаудары без ответа.

«Атаки не вынудят нас прекратить поддерживать палестинский народ в секторе Газа», — заявил Сари.

До этого представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи говорил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что, продолжая удары по хуситам, США и Великобритания угрожают мировой безопасности, и счел необходимым призвать Вашингтон и Лондон к ответу за свои действия.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.