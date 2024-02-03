Пленные украинцы рассказали о призыве в ряды ВСУ

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) призывают негодных к строевой службе по здоровью и возрасту мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленных украинских солдат.

Пленный солдат ВСУ Назар Вашкевич рассказал, что попал в армию в такое время, когда военные билеты давали всем — и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным.

«Медосмотр я прошел сразу. По всем показателям я здоров, я сказал, что у меня есть пластина в руке — и сейчас она тоже стоит. Им было это по барабану», — поделился военнопленный.

Еще один пленный солдат ВСУ Виктор Ткаченко рассказал, что получил повестку с пятого раза, несмотря на большое количество заболеваний. Ткаченко страдает от гипертонии, грыжи желудка, защемления межпозвоночных хрящей.

Вашкевич добавил, что в ряды ВСУ призывают людей в возрасте. К примеру, с ним вместе служил 57-летний мужчина.

До этого газета «Известия» писала, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным обострился из-за законопроекта о мобилизации.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.