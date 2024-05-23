Стало известно, сколько россияне готовы потратить на ремонт

Большая часть россиян, планирующих ремонт квартиры или дачи в ближайшее время, рассчитывают уложиться в бюджет до 100 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос маркетплейса «Сравни».

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов. Почти половина (48%) из них собирается провести в ближайшие 3 месяца ремонт средней сложности или косметический ремонт жилья, еще 6% — капитальный ремонт. При этом 46% опрошенных не планируют начинать работы летом.

Как показал опрос, 59% россиян обычно используют для ремонта личные накопления, каждый четвертый (25%) берет кредит, 15% расходуют текущие доходы, а 1% занимает деньги у родственников и друзей.

Что касается бюджетов, то 60% респондентов готовы потратить на ремонтные работы сумму до 100 тыс. руб., 20% — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., 6% — от 300 тыс. до 500 тыс. руб., по 7% — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб.

При этом значительная часть опрошенных (72%) признались, что их расходы на ремонт, как правило, превышают первоначально запланированный бюджет. Лишь 22% удается уложиться в задуманную сумму, а 6% — сэкономить.

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