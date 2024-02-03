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В Киеве раскрыли причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

IZ.RU: конфликт между Зеленским и Залужным обострился из-за закона о мобилизации

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Reuters

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным обострился из-за законопроекта о мобилизации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Киеве.

По данным собеседника издания, Зеленский потребовал от Залужного предоставить в Верховную раду законопроект о мобилизации.

«У этого закона огромный антирейтинг, он убивает популярность любой публичной фигуры. Залужный, соответственно, отказался, тогда президент потребовал от него подать рапорт на увольнение, тот и этого делать не захотел», — поделился источник.

Он добавил, что Зеленский намеревался публично заявить об отстранении Залужного, но вмешался посол США в Киеве, и Зеленский передумал. Сторонам удалось прийти к компромиссу.

До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что Зеленский хочет добиться того, чтобы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволился сам.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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