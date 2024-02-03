В США заявили, что не будут наносить удары по территории Ирана

ВС США не будут наносить удары по территории Ирана в ответ на атаку по американскому военному объекту в Иордании. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации источников телеканала, американские бомбардировки будут проводиться в несколько этапов, но их цели не располагаются на территории Ирана.

До этого Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по проиранским группировкам в Ираке и Сирии в ответ на атаку по американским военным в Иордании.

Силы ВС США нанесли удары более чем по 85 целям в двух странах. Были использованы более 125 высокоточных боеприпасов.

Удары наносились по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказывал избегать прямого военного столкновения с Соединенными Штатами.

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