Власти Украины уведомили США о решении уволить Залужного

Власти Украины сообщили администрации США о решении украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет газета Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

По информации издания, в Белом доме «не поддержали и не возразили» против увольнения главкома ВСУ. Как указывает WP, в американской администрации признали, что данное решение является «суверенным выбором» президента страны.

2 февраля главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению генерала Залужного. Бутусов отметил, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

До этого американский журналист Сеймур Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить Залужного.

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.