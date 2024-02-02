Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Власти Украины уведомили США о решении уволить Залужного

WSJ: Киев сообщил администрации США о решении уволить главкома ВСУ Залужного

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Власти Украины сообщили администрации США о решении украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет газета Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

По информации издания, в Белом доме «не поддержали и не возразили» против увольнения главкома ВСУ. Как указывает WP, в американской администрации признали, что данное решение является «суверенным выбором» президента страны.

2 февраля главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению генерала Залужного. Бутусов отметил, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

До этого американский журналист Сеймур Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить Залужного.

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.

Все новости на тему:
Отставка Залужного?
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами