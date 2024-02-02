Шойгу рассказал о попытках Киева предотвратить обрушение своей обороны

Украинское руководство спешно проводит принудительные мобилизации граждан и бросает в бой оставшиеся резервы, лишь бы предотвратить разрушение собственной линии обороны. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого передает ТАСС.

Глава военного ведомства 2 февраля провел селекторное совещание с руководящим составом российских войск. В ходе встречи он обратил внимание на текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации», — сказал Шойгу.

Кроме того, по словам министра, Киев активно организовывает террористические акты против гражданского населения на российской территории. Как сказал глава ведомства, таким образом власти Украины пытаются убедить западных партнеров в наличии у них хоть каких-то успехов на поле боя.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости провести в стране новую мобилизацию. Глава украинской столицы пояснил, что данная мера позволит осуществить ротацию военнослужащих в зоне боевых действий.

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