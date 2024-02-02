Северная Корея запустила крылатые ракеты с западного побережья

Северная Корея запустила крылатые ракеты со своего западного берега утром 2 февраля. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Республики Корея.

По данным военных, пуск ракет КНДР осуществила около 11:00 (05:00 мск). Сколько было выпущено снарядов — не уточняется.

В JCS заявили, что будут тесно координировать свои действия с США, чтобы отслеживать дальнейшие действия Северной Кореи. Отмечается, что это уже четвертый запуск крылатых ракет, осуществленный КНДР в 2024 году. Предыдущий произошел 30 января.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель раскритиковал действующую в КНДР власть, назвав ее «неразумной» группировкой и «наследственным тоталитарным режимом». По его словам, «северокорейский режим» — единственный в мире разрешивший наносить превентивный ядерный удар на уровне закона.

Ранее Северную Корею заподозрили в планах разместить ядерное оружие на крылатых ракетах.