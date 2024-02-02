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Офицер ВСУ потребовал от Киева сообщить украинцам реальные потери армии

Офицер ВСУ Касьянов призвал Киев раскрыть настоящие потери украинской армии

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Gleb Garanich/Reuters

Офицер армии Украины Юрий Касьянов потребовал от руководства страны сообщить гражданам подлинные данные о потерях воинского контингента. С таким заявлением он выступил в эфире локального телеканала «Прямой».

«Многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку и повышенное сердцебиение вызывают цифры о реальных потерях», — высказался военнослужащий.

Публикуемые официальным Киевом сводки о потерях среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) он назвал «сладкой ложью», а реальные данные могут «заставить немножко пострадать».

По мнению офицера, шок от действительных потерь ВСУ должен заставить население республики активнее оказывать помощь фронту.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы России благодаря активной обороне ликвидируют свыше 1000 украинских военнослужащих в день. Он предрек, что РФ в ближайшие два месяца нарастит арсенал вооружений, тогда как Украина, даже в случае возобновления поддержки со стороны США, не сможет достигнуть уровня российских военно-промышленных мощностей.

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении.

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