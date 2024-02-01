Бывший депутат Рады Мосийчук: ВСУ потеряли по вине Залужного десять бригад

Бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват главком Валерий Залужный, в результате действий которого Киев потерял десять бригад. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мосийчука, контрнаступление ВСУ было роковой ошибкой, это очевидно всем. Украинская армия потеряла десять свежесформированных бригад с техникой и вооружением.

Мосийчук считает, что в таких потерях виноват лично Залужный, так как именно он отдавал приказы войскам.

Ранее журналист Чей Боуз сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отказаться от идеи увольнения главкома Вооруженных сил страны Валерия Залужного.

До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.