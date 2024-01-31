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Боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой

Боец ВСУ Дикий: уклонисты — испуганные крысы, они доиграются

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий назвал уклонистов от мобилизации крысами. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Уклонисты — испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки», — сказал он.

Дикий пообещал расправиться с уклонистами, собирающимися в организационные группы. Как сказал солдат ВСУ, для этого у него «достаточно и рук, и железа, и решимости».

Накануне в министерстве обороны Украины раскрыли детали обновленного законопроекта о мобилизации — согласно этому проекту, например, не будут призывать инвалидов. При этом новый законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения — однако в проекте не указан этот срок.

При этом а Украине вряд ли будет официально принята схема платного уклонения от мобилизации. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. По словам депутата, все понимают, что де-факто те, кто «имел ресурс и нежелание идти воевать», уже давно обзавелись необходимыми документами для освобождения от службы.

Ранее в Раде прокомментировали перспективы призыва женщин по мобилизации на Украине.

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