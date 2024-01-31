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Появилась информация, почему власти Украины отложили увольнение Залужного

NYT: на Украине отложили увольнение Залужного из-за утечки данных об отставке

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские власти отменили решение об увольнении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке, но текст указа не был опубликован. Также сообщается, что ему предлагали должность посла, но он отказался. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного.

По данным источников, правительство не нашло замену для Залужного, что является одним из камней преткновения.

Ранее Владимир Зеленский предложил Залужному позицию советника украинских властей после его отставки, но главком ВСУ отказался. В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Согласно информации, опубликованной британским журналом The Economist, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны. The Economist отмечает, что Сырский является опытным генералом, но его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в отдельных частях ВСУ. Буданов же не имеет опыта руководителя вооруженных сил, и по данным от источников, отказался от должности.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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