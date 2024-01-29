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Бойцы ВС РФ транслировали похоронный марш украинским военным

Бойцы ВС РФ транслировали похоронный марш и детский плач для подрыва духа ВCУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ подразделения психологических операций с позывным «Дед» рассказал, как россияне пытаются подорвать моральных дух ВСУ, используя звуковещательную станцию. Слова российского военного передает RT.

«Мы занимаемся подрывом морально-психологического состояния противника путем вещания различных звуков», — заявил он.

Другой военный рассказал, что на Изюмском направлении транслировался похоронный марш. По его словам, они заезжали в лес и посреди ночи вещали похоронный марш вперемешку с детским плачем и женским криком. Он отметил, что эти звуки деморализовали военных ВСУ.

28 января британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы России благодаря активной обороне ликвидируют больше 1000 украинских военнослужащих в день.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости дополнительно усилить российский ВПК на фоне роста численности ВС РФ.

Также вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что говоря о якобы угрозе Организации Североатлантического договора (НАТО) со стороны России, западные страны признают приближающуюся победу ВС РФ в конфликте с Украиной.

Ранее украинский военный признал, что новобранцев ВСУ обучают только алкоголизму.

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