Более 10 штатов отправили войска Нацгвардии на помощь Техасу

Сразу 12 американских штатов отправили войска Нацгвардии в Техас для поддержки местных властей, отказавшихся убрать ограждения на границе с Мексикой. Об этом сообщает Newsweek.

По данным источника, в городе Игл-Пасс, население которого составляет несколько десятков тысяч человек, нелегальные мигранты пытаются штурмовать границу с США в поисках лучшей жизни. Техас делает все, чтобы этого не допустить. Офис Губернатора Техаса Грега Эбботта объявил о наборе добровольцев для защиты границы. При этом президент США Джо Байден дал ему сутки для того, чтобы убрать колючую проволоку и заграждения.

В интернете появились предложения для граждан, которые проживают в Техасе, взять оружие и $55 в день для защиты штата от федералов. 12 штатов отправили Нацгвардии для защиты границы, отметили журналисты.

27 января стало известно, что власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие американские штаты более 102 тысяч человек.

До этого Байден заявил о согласии принять жесткие меры против нелегальной миграции в США при согласии на это конгресса США.

Ранее сообщалось, что губернатор Техаса готов к конфликту с федеральными властями США.