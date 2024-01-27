Размер текста
А
А
А

Вашингтон больше не хочет, чтобы Киев наступал

Washington Post: планы США по Украине будут нацелены на оборону

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

После провала контрнаступления 2023 года Вашингтон предлагает Киеву уйти в оборону. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории», — пишет издание.

По мнению Вашингтона, украинской армии трудно будет организовать крупное наступление на всех фронтах, поэтому Киеву предлагается к концу 2024 года подготовиться к новым кампаниям и готовиться отражать будущие российские наступления на разных направлениях фронта.

До этого член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что наступательная стратегия Украины на 2024 год обречена на провал.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами