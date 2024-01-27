Вашингтон больше не хочет, чтобы Киев наступал

После провала контрнаступления 2023 года Вашингтон предлагает Киеву уйти в оборону. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории», — пишет издание.

По мнению Вашингтона, украинской армии трудно будет организовать крупное наступление на всех фронтах, поэтому Киеву предлагается к концу 2024 года подготовиться к новым кампаниям и готовиться отражать будущие российские наступления на разных направлениях фронта.

До этого член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что наступательная стратегия Украины на 2024 год обречена на провал.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.