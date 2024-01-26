Размер текста
А
А
А

Россиянка ушла на СВО вслед за сыном

Тюменка вслед за сыном отправилась на СВО, где работает медсестрой

close
100%
РИА Новости

Жительница поселка Голышманово Тюменской области отправилась вслед за сыном на специальную военную операцию, где работает медсестрой в госпитале. Об этом сообщает информационный центр правительства области в Telegram-канале.

«Ее сын ушел на фронт добровольцем, тогда она работала процедурной медицинской сестрой в ОБ №11. Брала дополнительные дежурства в отделении, чтобы за работой отвлечься от тревожных мыслей. Спасало это недолго, решила ехать туда, где нужен ее опыт. К сыну. Ее направили в один из полевых госпиталей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина взяла себе позывной «Жужа».

22 января сообщалось, что первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров принял решение отправиться в зону СВО добровольцем.

14 января бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество, заключил контракт с российским министерством обороны и отправился в зону боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) отправится в армию после окончания ареста.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами