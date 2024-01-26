Россиянка ушла на СВО вслед за сыном

Жительница поселка Голышманово Тюменской области отправилась вслед за сыном на специальную военную операцию, где работает медсестрой в госпитале. Об этом сообщает информационный центр правительства области в Telegram-канале.

«Ее сын ушел на фронт добровольцем, тогда она работала процедурной медицинской сестрой в ОБ №11. Брала дополнительные дежурства в отделении, чтобы за работой отвлечься от тревожных мыслей. Спасало это недолго, решила ехать туда, где нужен ее опыт. К сыну. Ее направили в один из полевых госпиталей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина взяла себе позывной «Жужа».

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