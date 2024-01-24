Взрыв произошел на юге Украины

Взрыв прогремел в украинской Одессе. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Одессе раздаются взрывы», — указывается в публикации.

Согласно информации канала, до этого в области объявили ​​воздушную тревогу, а командование Вооруженных сил Украины предупреждало об атаке дронов.

В последующих сообщениях говорится, что после взрыва зафиксировано возгорание.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, повреждено здание жилищной инфраструктуры, пострадали два человека.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Херсоне заявили о повреждении завода в результате взрывов.