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В Минобороны РФ назвали терактом удар ВСУ по Ил-76

Минобороны назвало сбитие Ил-76 с украинскими пленными терактом

Ракетный удар Вооруженных сил Украины по военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту является террористическим актом. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — заявили в Минобороны.

Представители военного ведомства отметили, что с украинской стороной была достигнута договоренность об обмене — при этом Киеву сообщили, какие будут задействованы самолеты и куда они будут лететь. Также в Минобороны раскрыли, что обмен планировалось провести на КПП Колотиловка на российско-украинской границе.

В МО РФ считают, что этим терактом Киев пытался искусственно создать трагедию и обвинить в ней Россию.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что экипаж сбитого над Белгородской областью самолета Ил-76 успел доложить о нештатном воздействии.

Ранее в Госдуме допустили приостановку обмена пленными между Россией и Украиной.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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