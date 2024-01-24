В Британии не исключили мобилизации граждан в случае войны с РФ

Правительство Великобритании должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт. Такого мнения придерживается начальник Генерального штаба Сухопутных войск вооруженных сил королевства генерал Патрик Сандерс, сообщила газета The Times.

Обозреватели кратко изложили основные тезисы предстоящей речи военачальника, который планирует выступить на Международной выставке бронетехники. Мероприятие проходит в Лондоне.

В материале отмечается, что британские власти «могут призвать» жителей государства к участию в боевых действиях. По словам авторов публикации, в таком случае главной целью правительства станет подготовка мужчин и женщин к возможной эскалации конфликта на Украине.

Также журналисты обратили внимание на существенное сокращение численности вооруженных сил Великобритании с начала XIX века. В настоящее время в королевстве насчитывается 76 тыс. военнослужащих. При этом, согласно прогнозам обозревателей, к 2026 году численность армии страны снизится до 68 тыс. человек.

Авторы статьи добавили, что на этом фоне Сандерс считает необходимым добиться «сдвига в мышлении» британских граждан. В частности, речь идет о попытках убедить людей вступить в ряды армии.

Ранее в НАТО заявили о подготовке к полномасштабной войне с РФ в ближайшие десятилетия.