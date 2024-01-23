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Австрийский полковник заявил о продвижении ВС РФ на всех участках фронта

Полковник Райснер: российские войска продвигаются вперед на всей линии фронта

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ планомерно продвигаются вперед на всех участках фронта. Об этом в ходе интервью для немецкого телеканала NTV заявил полковник австрийских войск Маркус Райснер.

Эксперт отметил, что российские солдаты оказывают колоссальное давление на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом речь идет о действиях бойцов ВС РФ на всей линии соприкосновения.

По словам Райснера, Москва вынуждает Киев использовать все оставшиеся у него ресурсы. В связи с этим он спрогнозировал прорыв украинской линии обороны и усомнился в способности ВСУ организовать новое контрнаступление в 2024 году.

«Русские планомерно идут вперед. <...> Они продвигаются метр за метром», — сказал австрийский полковник.

23 января британская газета Daily Star сообщила о растерянности президента Украины Владимира Зеленского из-за неудачного летнего контрнаступления. По словам обозревателей, сейчас на поле боя наблюдается тупиковая ситуация. При этом авторы статьи не исключили, что подобная обстановка сохранится в зоне боевых действий в течение нескольких месяцев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, на каком расстоянии от Донецка находятся украинские войска.

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