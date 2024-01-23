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Силы США и Великобритания нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

США и Великобритания ударили по восьми объектам хуситов в Йемене

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Global Look Press

Американские и британские войска нанесли удары по восьми объектам хуситского движения «Ансар Аллах» на территории Йемена. Об этом со ссылкой на совместное заявление США и Великобритании сообщает РИА Новости.

В Вашингтоне и Лондоне заявили, что американские и британские военные, выполняя приказы своих правительств, и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные удары по восьми объектам хуситов в Йемене.

В заявлении отмечается, что высокоточные удары были нанесены по подземному хранилищу хуситов, а также по ракетным и авиационным объектам движения «Ансар Аллах». Эти удары ослабят возможности хуситов нападать на суда, идущие по международным торговым маршрутам.

Министерство обороны Великобритании в отдельном заявлении утверждает, что британские самолеты применили высокоточные бомбы для поражения нескольких целей вблизи аэродрома столицы Йемена Саны.

Ранее военные США опровергли информацию йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» об атаке в Аденском заливе на грузовое судно Ocean Jazz.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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Удары США по хуситам
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