Силы США и Великобритания нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

Американские и британские войска нанесли удары по восьми объектам хуситского движения «Ансар Аллах» на территории Йемена. Об этом со ссылкой на совместное заявление США и Великобритании сообщает РИА Новости.
В Вашингтоне и Лондоне заявили, что американские и британские военные, выполняя приказы своих правительств, и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные удары по восьми объектам хуситов в Йемене.
В заявлении отмечается, что высокоточные удары были нанесены по подземному хранилищу хуситов, а также по ракетным и авиационным объектам движения «Ансар Аллах». Эти удары ослабят возможности хуситов нападать на суда, идущие по международным торговым маршрутам.
Министерство обороны Великобритании в отдельном заявлении утверждает, что британские самолеты применили высокоточные бомбы для поражения нескольких целей вблизи аэродрома столицы Йемена Саны.
Ранее военные США опровергли информацию йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» об атаке в Аденском заливе на грузовое судно Ocean Jazz.
Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.