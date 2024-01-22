Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме оценили ближайшие пару месяцев для Украины

Белый дом: ближайшие пара месяцев будут критически значимы для Украины

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие пара месяцев будут иметь критическое значение для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, прежде чем утверждать, что бои могут прекратиться из-за того, что идет снег, следует подумать еще раз.

Он подчеркнул, что украинским военным приходится делать «трудный выбор» относительно того, какое оружие применять, поскольку «они не знают, когда будет следующая поставка».

До этого руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победа Киева зависит от длины радиуса артиллерийских ракет и насыщенности армии системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон анонсировал поставку 1 млн снарядов на Украину к весне 2024 года.

Согласно информации Бретона, к концу текущего года страны Евросоюза смогут изготовить еще 1-1,5 млн боевых снарядов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами