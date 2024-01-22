В Белом доме оценили ближайшие пару месяцев для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие пара месяцев будут иметь критическое значение для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, прежде чем утверждать, что бои могут прекратиться из-за того, что идет снег, следует подумать еще раз.

Он подчеркнул, что украинским военным приходится делать «трудный выбор» относительно того, какое оружие применять, поскольку «они не знают, когда будет следующая поставка».

До этого руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победа Киева зависит от длины радиуса артиллерийских ракет и насыщенности армии системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон анонсировал поставку 1 млн снарядов на Украину к весне 2024 года.

Согласно информации Бретона, к концу текущего года страны Евросоюза смогут изготовить еще 1-1,5 млн боевых снарядов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.