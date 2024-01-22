Генерал ВСУ заявил о бесполезности планов по производству миллиона дронов на Украине

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы быстро находят слабые стороны украинских беспилотников и приобретают способность их подавлять. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» рассказал генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

По словам военнослужащего, даже самый «суперкрутой дрон через три месяца уже утрачивает актуальность и новизну». Россияне адаптируют к нему свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляют поступающие к беспилотникам сигналы и делают их бесполезными.

«Нам надо понимать, что можно выпустить миллион дронов, а эти дроны на тот момент могут морально и физически устареть», — сказал Кривонос.

20 декабря министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в 2024 году Киев собирается произвести более одного миллиона разведывательно-ударных беспилотников FPV и более 11 тыс. ударных дронов средней и большой дальности.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что планы украинской стороны атаковать РФ миллионами дронов сорвались.