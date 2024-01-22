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Стали известны имена французских наемников, находившихся в Харькове при ударе ВС РФ

Волонтеры SOS Donbass назвали имена 13 бывших в Харькове французских наемников

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Евгений Малолетка/AP

Французские волонтеры организации SOS Donbass рассказали журналистам о наемниках из Франции, которые находились в Харькове, когда ВС РФ нанесли удар по их расположению. Частичный список предполагаемых комбатантов опубликовало РИА Новости.

По словам главы SOS Donbass, гражданки РФ и Франции Анны Новиковой, полный список наемников с их званиями и текущими статусами появится позднее, а в данный момент организация готова назвать 13 имен. По данным волонтеров, возраст наемников составляет от 24 до 49 лет.

Согласно опубликованным данным, в Харькове в момент российского удара находились Альбер Эмерик, Алексис Дрион, Беранже Гийом Ален Мино, Шарль Бертен Руссель, Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль, Жиль Бернар Сильвен, Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп, Жан-Пьер Бонно Крис Эре, Марселлен Демон, Марис Андре Дюбуа Клеман, Сабастьен Клод Реми Бенар, Томас Жереми Натан Гурье и Валентен Дюпуа Мель.

Новикова объяснила, что информацию о комбатантах, воюющих на стороне Украины, волонтеры получили от французских активистов и партизанов, которые мониторят ситуацию.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что заявил, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

Ранее в Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове.

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