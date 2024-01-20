Welt: ВСУ бросают позиции из-за нехватки солдат на фронте

Вооруженным силам Украины приходится бросать свои позиции из-за критической нехватки личного состава. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«У украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и у них не такая численность войск, на которую рассчитывал Киев. Это означает, что постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки», — заявил Ваннер.

Он добавил, что в России осведомлены о нехватке солдат у ВСУ. По его словам, именно по ослабленным участкам российская армия наносит удары.

«Именно туда, где русские нашли слабое место, они наносят удары. <…> Затем ВСУ пытаются закрыть эти бреши, но российские военные находят новые слабые места», — пояснил журналист, отметив, что подобная тактика позволяет ВС России двигаться вперед.

Накануне на Украине оценили численность служащих в армии страны.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об очередных попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра после таяния льда.

Ранее нехватку личного состава сочли главной проблемой ВСУ.