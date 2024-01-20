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Австрийский полковник заявил, что ВС РФ могут совершить масштабный прорыв

Полковник Райснер: ВС РФ могут осуществить масштабный прорыв из-за истощения ВСУ

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Hanna Arhirova/AP

Активные наступления российских войск по всему фронту истощают Вооруженные силы Украины (ВСУ), из-за чего Вооруженные силы РФ могут осуществить масштабный прорыв. Об этом в интервью ZDF заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер.

«На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении», — сказал он.

Военный также указал, что укрепление российского оборонно-промышленного комплекса и наращивание РФ производства боеприпасов позволяют российским войскам проводить наступление на многих направлениях фронта и истощать уже скудные резервы ВСУ, загоняя украинскую армию в оборону. По его словам, это создает условия для масштабного прорыва ВС России.

До этого Райснер призвал страны Запада «пойти ва-банк» в вопросе оказания военной помощи Украине.

Он отметил, что при отсутствии поддержки со стороны зарубежных партнеров Киев рискует проиграть в вооруженном конфликте с Москвой. При этом, по словам Райснера, Россия и Украина ведут конфликт на истощение и его итоги в первую очередь определит имеющееся у них количество ресурсов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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