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Минобороны опубликовало первую после взятия Веселого в ДНР карту спецоперации

МО РФ опубликовало карту СВО по состоянию на 19 января

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство обороны России впервые после взятия села Веселое в Донецкой народной республике опубликовало карту СВО по состоянию на 19 января. Карта опубликована в Telegram-канале Минобороны.

На карте отражены основные события последней недели в зоне проведения СВО. На ней также содержится информация о потерях живой силы и техники ВСУ.

19 января сообщалось, что российские военные, по предварительной информации, взяли под свой контроль один из важнейших укрепленных районов вблизи промышленной зоны в Авдеевке.

В этот же день в МО РФ рассказали, сколько украинских военных сдались в плен за неделю.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило об успехах российских военных за неделю.

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