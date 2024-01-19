В Литве посчитали, сколько ВСУ требуется оружия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил мнение о том, что для успешного разрешения украинско-российского конфликта необходимо увеличить поставки вооружений союзниками Киева в десятки раз. Его слова приводит телеканал 5.ua.

Он предложил предоставить украинской армии 400 ракетных установок HIMARS вместо 40 и тысячу танков.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с РФ.

До этого Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Поставленные Украине американские РСЗО HIMARS ведут огонь реактивными снарядами калибра 227 миллиметров на дальность около 80 км.

США заявили о начале поставок Украине в 2022 году при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что обещанные Францией Украине новые самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar в тот момент, когда ВСУ проигрывают на поле боя, — это безумие.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал увеличить боеспособность военного блока на фоне роста мировой напряженности. Какие недостатки НАТО вскрыла военная операция России на Украине, какие реформы необходимы альянсу и на чем сосредоточат свои усилия западные политики и военные, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.