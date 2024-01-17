В России испытают новый пулемет, разработанный в интересах армии

В России разработали новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, который был создан в интересах российской армии, он должен выйти на испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — сказал он.

По словам источника агентства, также планируется создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

12 января глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в стране заканчивается тестирование системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боевых припасов. По словам Шойгу, компания «Тактическое ракетное вооружение» повысила точность попадания и защищенность снарядов от средств радиоэлектронной борьбы. Корпорация также запустила серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, модульных корректируемых бомб и блоков управления для реактивных боеприпасов, добавил министр.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.