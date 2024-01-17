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Франция не будет атаковать позиции хуситов, чтобы избежать эскалации в регионе

Макрон заявил, что не будет атаковать позиции хуситов для мира в регионе

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Amit Dave/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет проводить превентивные удары по позициям хуситов, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе. На пресс-конференции, транслировавшейся в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети X, Макрон отметил, что Франция не присоединится к коалиции, которая уже осуществляет подобные удары.

При этом глава Франции подчеркнул, что корабли ВМС Франции продолжат обеспечивать безопасность в Красном море.

«Наша задача — защитить свободу морской навигации. Это дипломатический вопрос, а не военный», — подчеркнул Макрон.

Вашингтон три года назад официально исключил движение йеменских хуситов «Ансар Алла» из списка террористических организаций.

Ранее в Пентагоне заявили, что США уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты движения «Ансар Алла» (хуситов), которые готовились к запуску для атаки по торговым судам и военным кораблям США в Красном море.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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