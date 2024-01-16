Военнослужащими штурмового подразделения российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении были захвачены позиции противника и взяты в плен украинские солдаты. Об этом сообщает сайт министерства обороны России.

Штурмовики без особого труда заняли опорный пункт противника, оказали помощь раненым украинским военным и переправили в свой тыл группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сообщили значительное количество важной информации.

Командир штурмовой группы с позывным «Ларек» рассказал, что российские бойцы заходили разными дорогами с трех направлений. Одна из групп уже находилась непосредственно в тылу противника. Российские бойцы пробрались туда незаметно и ждали удачного момента. Затем они перешли в атаку и завязали с противником стрелковый бой. Тогда солдаты ВСУ осознали, что оказались в окружении, и начали сдаваться.

Один из бойцов ВСУ, не хотевший воевать, сдал свое оружие. Российские солдаты его вывели. Он оказался мобилизованным военнослужащим, которого долго возили, а затем без какого-либо обучения забросили на передний край. Украинские солдаты на позициях находятся без связи, лишь с небольшим количеством оружия, еды и воды.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Запад» на Купянском направлении улучшили свое положение и отбросили в юго-западном направлении украинские войска у Синьковки.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.