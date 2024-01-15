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В Израиле заявили об окончании фазы активных боевых действий на севере Газы

Минобороны Израиля анонсировало скорое завершение активных сражений на юге Газы

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава. Такое заявление в ходе обращения к нации сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галант, передает РИА Новости.

По его словам, в самом начале военной операции в секторе Газа израильские власти обозначили временные рамки для ее проведения. Руководство еврейского государства дало понять, что интенсивные наземные маневры на территории палестинского анклава продлятся около трех месяцев.

«На севере анклава этот этап завершился. На юге анклава мы достигнем этого, и этот этап завершится в скором времени», — подчеркнул Галант.

До этого министр экономики Израиля Нил Баркат заявил о намерении его страны продолжать вооруженное противостояние с ХАМАС, пока палестинское движение не поднимет белый флаг. Он указал, что для завершения боевых действий ХАМАС должен объявить о своей капитуляции и отпустить захваченных в плен людей.

Ранее в сенате США сравнили ситуацию в секторе Газа с бомбардировками немецкого города Дрездена в годы Второй мировой войны.

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