Российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили три тактические ракеты «Точка-У» и уничтожили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе ежедневного брифинга о специальной военной операции сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение суток сбиты: 25 украинских беспилотников в районах Кременной, Белогоровки, Кривошеевки, Николаевки, Верхнекаменки в Луганской народной республики (ЛНР), Спорного в Донецкой народной республике, Пшеничного в Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации поразил хорошо замаскированный командный пункт ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Также сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили технику украинской армии с рекордного расстояния в 7,8 тысячи метров благодаря ПТРК «Корнет».

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.