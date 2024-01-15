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«Калашников» вдвое увеличил выпуск комплектующих для авиаракет С-13

«Калашников»: ИМЗ вдвое увеличил выпуск комплектующих для авиаракет С-13

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АО «Концерн «Калашников»

Ижевский механический завод (ИМЗ) в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиаракет С-13, обеспечив своевременное выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

«Предприятие нарастило производство комплектов механических частей для неуправляемой авиационной ракеты С-13 в два раза, обеспечив своевременное выполнение госконтрактов по этому изделию», — сообщили в концерне.

Кроме того, «Калашников» рассказал, что ИМЗ в пять раз увеличил производство боевых пистолетов, а также нарастил выпуск охотничьих ружей МР-27, МР-43.

В пресс-службе концерна до этого сообщали, что поставки автоматов АК-12 в российские войска по итогам 2023 года выросли почти вдвое.

В начале декабря 2023 года в пресс-службе концерна «Калашников» отмечали, что автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел.

Ранее на вооружение армии РФ приняли новую винтовку концерна «Калашников».

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