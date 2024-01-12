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Американский сенатор раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине

Сенатор Хоули: отсутствие контроля Пентагона по оказанию помощи ВСУ недопустимо

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Andrew Harnik/AP

Отсутствие контроля со стороны министерства обороны США в вопросе оказания помощи Украине является недопустимым. Об этом заявил американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х, комментируя доклад генерального инспектора Минобороны США Роберта Сторча.

Он подчеркнул, что отсутствие контроля со стороны Пентагона «шокирует».

«Пентагон не может отчитаться за более чем половину помощи Украине, которую проверяют инспекторы», — отметил сенатор.

По мнению Хоули, при таком развитии событий Соединенные Штаты должны прекратить финансирование Украины.

«И мы еще собираемся прислать им $60 млрд?» — возмутился он.

До этого генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что министерство обороны США не осуществляло надлежащим образом надзор за оборонными поставками на Украину.

В ноябре заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у США заканчиваются одобренные средства на помощь Киеву.

Ранее WP утверждала о нехватке в США мощностей для поставок снарядов на Украину.

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