Новые системы ПВО в России оснастят лазерами и средствами радиоэлектронной борьбы

Новые российские системы ПВО в перспективе будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотников и системами радиоэлектронной борьбы. Требования к новой технике утверждены Министерством обороны РФ, сообщают «Известия».

«Об обновлении требований к системам ПВО речь идет уже давно. Это входит в стратегию развития войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Средства радиоэлектронной борьбы будут сбивать с курса летательные аппараты противника, вводить их в заблуждение, чтобы они не достигали поставленных целей», — пояснил бывший заместитель главкома ВВС Айтеч Бижев.

В публикации говорится, что в связи с массовым применением беспилотников войска ПВО столкнулись с проблемой: на уничтожение дешевого дрона стоимостью в $100 тратится зенитная ракета, цена которой существенно выше. В связи с этим для поражения таких целей предполагается использовать лазерные системы.

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