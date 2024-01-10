«Калашников» сообщил о восьмикратном росте госзаказа на снайперские винтовки

Гособоронзаказ на снайперские винтовки в 2023 году вырос в восемь раз. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

«Помимо снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД), «Калашников» продолжает поставлять 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98», — добавили в концерне.

В конце декабря «Калашников» отправил Минобороны РФ первую серийную партию полуавтоматических снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые пришли на замену самозарядным снайперским винтовкам Драгунова (СВД).

В декабре «Калашников» начал производство доработанного штурмового комплекта «Стрелок». Глава компании отметил, что получил от военных, испытавших комплект, позитивные отзывы.

Ранее в концерне «Калашников» заявили о росте поставок в войска автоматов АК-12.