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В ЛНР саперы обезвредили нештатно сошедшую с самолета авиабомбу

Пасечник: саперы обезвредили нештатно сошедшую с самолета авиабомбу в Рубежном

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Bernat Armangue/AP

Саперы Минобороны РФ обезвредили и вывезли авиабомбу, которая нештатно сошла с самолета в городе Рубежное. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Авиационный боеприпас находился на территории частного домовладения в Рубежном, рассказал Пасечник, отметив, что людям теперь ничего не угрожает.

По его словам, в целях безопасности на период инженерно-саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Их разместили в пунктах временного размещения. Во вторник жители начали возвращаться в свои дома, добавил чиновник.

4 января в Минобороны России рассказали об очистке Мариуполя и его пригородов от мин. По данным ведомства, российские саперы за три месяца обезвредили в городе и прилегающих к нему населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.

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