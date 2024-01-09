В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах на юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили на официальном сайте по оповещению страны.

Сирены звучали в Кировоградской и Николаевской областях. Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

До этого в ночь на 9 января в частях ДНР и в Херсонской области произошли взрывы, сообщали украинские СМИ. Журналисты сообщали об инцидентах в районе Покровска (бывшего Красноармейска) в Донецкой области и Бериславском районе Херсонской области. Накануне мощные взрывы произошли в Херсоне.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.