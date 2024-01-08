Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США предупредят боснийских сербов полетом истребителей над их страной

Два истребителя F-16 совершат полет над Боснией, чтобы предупредить сербов

close
100%
Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Два истребителя F-16 осуществят полет над Боснией 8 января, чтобы выразить поддержку со стороны США в отношении территориальной целостности страны и борьбы с «сепаратистской деятельностью» сербов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на посольство Соединенных Штатов в Боснии.

Как говорится в публикации, полет совместно с боснийскими вооруженными силами будет проведен на фоне «возобновления агитации (президента Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины). — «Газета.Ru») Милорада Додика» над территорией, которая не находится под контролем сербов.

В американской дипмиссии заявили, что этот политик «уже давно призывает отделиться и присоединиться к Сербии», хотя боснийская конституция не предполагает права на отделение». Поэтому США решили сделать такое «предупреждение» и пообещали предпринять действия, «если кто-то попытается изменить этот основной элемент Дейтонского соглашения».

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Республика Сербская имеют схожие оценки ситуации в Боснии и Герцеговине.

В начале декабря президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что может провозгласить независимость от Боснии и Герцеговины в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году.

Дейтонское мирное соглашение было заключено в 1995 году представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Этот договор фактически разделил республику Боснию и Герцеговину на Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Республика Сербская может провести референдум о независимости в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами