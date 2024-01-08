США предупредят боснийских сербов полетом истребителей над их страной

Два истребителя F-16 осуществят полет над Боснией 8 января, чтобы выразить поддержку со стороны США в отношении территориальной целостности страны и борьбы с «сепаратистской деятельностью» сербов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на посольство Соединенных Штатов в Боснии.

Как говорится в публикации, полет совместно с боснийскими вооруженными силами будет проведен на фоне «возобновления агитации (президента Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины). — «Газета.Ru») Милорада Додика» над территорией, которая не находится под контролем сербов.

В американской дипмиссии заявили, что этот политик «уже давно призывает отделиться и присоединиться к Сербии», хотя боснийская конституция не предполагает права на отделение». Поэтому США решили сделать такое «предупреждение» и пообещали предпринять действия, «если кто-то попытается изменить этот основной элемент Дейтонского соглашения».

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Республика Сербская имеют схожие оценки ситуации в Боснии и Герцеговине.

В начале декабря президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что может провозгласить независимость от Боснии и Герцеговины в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году.

Дейтонское мирное соглашение было заключено в 1995 году представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Этот договор фактически разделил республику Боснию и Герцеговину на Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Республика Сербская может провести референдум о независимости в 2024 году.