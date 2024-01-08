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Пленный ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкоголиков и инвалидов

Пленный ВСУ «Рыбак»: командирам важно лишь вручить повестку и отправить в бой

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Военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак» рассказал, что на Украине повестки присылают алкоголикам и инвалидам из-за понимания командиров, что эти мобилизованные вряд ли вернутся назад. Слова военнопленного передает «Известия».

«Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — сказал пленный.

По его словам, для командиров важно только поймать и отправить мобилизованных. Он отметил, что дальнейшая судьба военных их не интересует. Военнопленный признался, что не хотел отправляться в зону боевых действий из-за низкого уровня подготовки.

7 января бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ потеряли 500 тысяч военнослужащих.

6 января стало известно, что профильный комитет Верховной рады Украины 8–9 января может вынести решение по законопроекту о новых правилах мобилизации.

Ранее сообщалось, что «словом года» на Украине стала «мобилизация».

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