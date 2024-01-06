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В Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки украинских дронах

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 29 дронов ВСУ в зоне спецоперации

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Луганской народной республикой (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в официальном Telegram-канале.

В заявлении указано, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в районе луганского поселка Белогоровка и запорожского поселка Мирное. Кроме того, несколько украинских дронов ликвидировали вблизи населенных пунктов Каиры и Кардашинка в Херсонской области.

«За сутки <...> уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в военном ведомстве.

5 января российское министерство обороны сообщило, что дежурные средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников ВСУ над западной частью акватории Черного моря. Летательные аппараты засекли около 20:00 мск.

В ведомстве уточнили, что для атаки украинские войска использовать пять БПЛА самолетного типа. Их целью являлись объекты на территории РФ, добавили в министерстве.

Ранее бойцы ВСУ начали активнее применять дроны кустарного производства на Запорожском направлении.

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