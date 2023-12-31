В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Все жители должны спуститься в укрытие», — написал он.

До этого вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков сообщил, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне стало известно, что власти Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Паланы на Камчатке отменили новогодние фейерверки в своих населенных пунктах в связи с событиями в Белгороде.

Постоянный представитель Российской Федерации при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ Организации Объединенных Наций по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.