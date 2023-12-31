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Минобороны РФ сообщили, что сорвали 7 попыток ротации ВСУ на одном из направлений

Минобороны РФ: ВС сорвали семь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал РИА Новости, что в минувшие сутки армия РФ сорвала семь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении.

«За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы», — рассказал он.

Гордеев добавил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и три пункта управления беспилотниками ВСУ возле Пречистовки.

23 декабря сообщал, что Вооруженные силы Украины лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении.

До этого российские подразделения отразили семь атак на Купянском направлении, уничтожив два немецких танка Leopard 2, поставленных Вооруженным силам Украины.

Ранее украинские солдаты пожаловались на усталость.

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