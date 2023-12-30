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Россия начнет продвижение броневиков «Тайфун» на экспорт

«Ремдизель»: в 2024 году начнется продвижение броневиков «Тайфунов» на экспорт

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Предприятие — производитель российских бронеавтомобилей АО «Ремдизель» в 2024 году собирается начать продвигать на экспорт броневики семейства «Тайфун». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в «Ремдизеле», предприятие планирует в следующем году «значительно активизироваться по «экспортному» направлению».

«Если раньше мы показывали наши «Тайфуны» в основном на форуме «Армия» и максимум одном зарубежном салоне в год, то в этот раз мы подали заявки на участие практически во всех международных выставках, где заявил свое участие Рособоронэкспорт», — сказали в компании.

Там отметили, что первыми зарубежными выставками для новых моделей «Тайфунов» в 2024 году станут WDS в Саудовской Аравии и Defexpo-2024 в Индии.

В «Ремдизеле» также рассказали, что инициатива наращивать «экспортную составляющую» обусловлена значительно выросшим интересом иностранных партнеров — они желают как купить «Тайфуны» в разных модификациях у компании, так и локализовать у себя производство этих броневиков. Сейчас спрос зарубежных заказчиков превышает возможное предложение «Ремдизеля», добавили на предприятии.

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что ряд зарубежных заказчиков всерьез заинтересовались российскими многоцелевыми истребителями пятого поколения Су-57.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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