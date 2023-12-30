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Российские войска поразили склады с западными ракетами

MWM: ВС РФ поразили склады с западными ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине

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Владимир Сальдо' class="item-image" >
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Вооруженные силы России нанесли удар по украинским складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам с самолетами для их запуска. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Отмечается, что таким образом удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Массированный удар по объектам на украинской территории говорит о том, что Россия сумела увеличить производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала спецоперации, указано в статье

Автор публикации обращает внимание на то, что это позволило России намного увеличить интенсивность ударов как по позициям на поле боя, так и по объектам в крупных украинских городах, находящихся в сотнях километров от линии соприкосновения.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

В министерстве обороны России подчеркнули, что целями удара были объекты военно-промышленного-комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных, и все они были поражены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что если бы не украинские силы ПВО, жертв среди мирных жителей не оказалось бы.

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Операция на Украине
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