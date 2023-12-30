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Связисты развернули сеть управления связью на Купянском направлении

МО России: тысячу километров сетей связи развернули связисты РФ под Купянском

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Связисты 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск сумели развернуть на Купянском направлении сеть управления связи общей протяженностью более одной тысячи километров. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что в рамках сети были организованы узлы связи по линейным, спутниковым, радиорелейным каналам и станциям. В российском оборонном ведомстве указали, что войска связи не стоят на месте и разворачивают их постоянно в новых местах.

«Линии связи приходят паутиной проводов и сигналов на сотни и тысячи километров. За ними следят день и ночь. Связь должна быть всегда. В ходе проведения специальной военной операции мы получили колоссальный опыт. Связисты каждый день выполняют свои задачи, в том числе и на переднем крае с риском для жизни», — указал начальник штаба батальона связи с позывным «Лира».

До этого в минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью, не допустив ни одного попадания.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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