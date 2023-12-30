Связисты развернули сеть управления связью на Купянском направлении

Связисты 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск сумели развернуть на Купянском направлении сеть управления связи общей протяженностью более одной тысячи километров. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что в рамках сети были организованы узлы связи по линейным, спутниковым, радиорелейным каналам и станциям. В российском оборонном ведомстве указали, что войска связи не стоят на месте и разворачивают их постоянно в новых местах.

«Линии связи приходят паутиной проводов и сигналов на сотни и тысячи километров. За ними следят день и ночь. Связь должна быть всегда. В ходе проведения специальной военной операции мы получили колоссальный опыт. Связисты каждый день выполняют свои задачи, в том числе и на переднем крае с риском для жизни», — указал начальник штаба батальона связи с позывным «Лира».

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