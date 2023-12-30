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Над Брянском вновь сбит БПЛА самолетного типа

Богомаз: над Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Над Брянском уничтожен шестой за ночь беспилотный летательный аппарат, запущенный со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Незадолго до того Брянск уже подвергался атаке БПЛА. Губернатор региона сообщал, что в ночь на 30 декабря над Брянском и Брянским районом система ПВО российских войск уничтожила пять беспилотников. Пострадавших и разрушений также не зафиксировано.

29 декабря губернатор Михаил Ведерников рассказал о роли дружинников в отражении атаки БПЛА ВСУ в Пскове.

В тот же день системы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью.

Ранее губернатор Севастополя сравнил Украину с ошибкой 404.

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