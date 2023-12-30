Глава Министерства обороны заявил о новой поставке ракет Украине

Руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Великобритания продолжает поддерживать украинскую обороны, а отправка ракет позволить восполнить арсенал ранее подаренных Лондоном ракет противовоздушной обороны, которые способны сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты.

До этого стало известно, что Министерство обороны Украины заявило, что во Франции с 2024 года начнет работу артиллерийская коалиция, которая будет заниматься поставками боеприпасов и артиллерии для Киева.

22 декабря сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили укрепление военного потенциала Украины и поддержку страны со стороны западных держав.

12 декабря руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву новую партию военной техники, чтобы расширить возможности украинских ВМС. Лондон передаст Киеву 23 катера-амфибии и 20 бронированных автомобилей-амфибий Viking, которые обладают функцией быстрого развертывания.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.