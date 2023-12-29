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Правительство России внесет изменения по зачислению в вузы детей военных

Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных

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Правительство РФ разработает и внесет в Государственную думу изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения коснутся вопросов преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур.

Отмечается, что изменения внедряются для «формирования единообразного подхода в вопросе преимущественного права зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования» детей военнослужащих.

Законопроект должен быть направлен в Госдуму в ноябре следующего года.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал новую версию закона «О занятости населения». В нем прописали приоритет по трудоустройству для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 27 декабря заявил, что у участников специальной военной операции (СВО) продолжает накапливаться трудовой стаж даже в период нахождения в зоне боевых действий, так как они не уволены со своих рабочих мест.

Ранее Минобороны России раскрыло статистику по мобилизованным.

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