Правительство России внесет изменения по зачислению в вузы детей военных

Правительство РФ разработает и внесет в Государственную думу изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения коснутся вопросов преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур.

Отмечается, что изменения внедряются для «формирования единообразного подхода в вопросе преимущественного права зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования» детей военнослужащих.

Законопроект должен быть направлен в Госдуму в ноябре следующего года.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал новую версию закона «О занятости населения». В нем прописали приоритет по трудоустройству для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 27 декабря заявил, что у участников специальной военной операции (СВО) продолжает накапливаться трудовой стаж даже в период нахождения в зоне боевых действий, так как они не уволены со своих рабочих мест.

Ранее Минобороны России раскрыло статистику по мобилизованным.